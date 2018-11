WITHIN TEMPTATION: Konzert für Dresden bestätigt

Die Band WITHIN TEMPTATION um Frontfrau Sharon den Adel wird am 14.12.2018 ihr siebentes Studioalbum veröffentlichen. Es trägt den Namen "Resist". Daraus wurde bereits die Single 'The Reckoning' heraus gebracht. Bei diesem Song ist Jacoby Shaddix (PAPA POACH) mit am Start.

Die Band wird dazu einige Konzerte in Deutschland spielen von denen bereits mehrere ausverkauft sind. Nun wurde ein weiterer Termin für 2019 bestätigt. WITHIN TEMPATAION wird am 09.08.2019 in Dresden in der Jungen Garde ein Open-Air-Konzert spielen. Die Tickets dafür sind seit 15.11.2018 erhältlich.



Hier alle Termine im Überblick:



09.08.2019 Dresden - Junge Garde neu



19.11.2018 Köln - Palladium

08.12.2018 Berlin - Columbiahalle ausverkauft!

09.12.2018 Hamburg - Mehr! Theater ausverkauft!

16.12.2018 Ludwigsburg - MHP Arena

17.12.2018 München - Zenith

18.12.2018 Frankfurt - Jahrhunderthalle



Special Guests: Ego Kill Talent (Köln), Beyond The Black (Rest der Tour)

