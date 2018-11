VOLBEAT sagt:

Beziehungsweise sagt die Band vollständig "Let’s Boogie! Live From Telia Parken", denn so heißt das am 14. Dezember erscheinende Live-Album, dass es auch als visuelles Erlebnis als Film geben wird.

Mit dem Konzert am 26. August 2017 hat die Band dänische Rockgeschichte geschrieben, denn als erste Band aus diesem Land konnte sie das Stadion in Kopenhagen ausverkaufen. Diese einmalige Show wurde begangen mit vielen namhaften Gästen wie Mia Maja – 'Let It Burn', 'For Evigt' (Gesang), Rod Sinclair – '7 Shots' und 'For Evigt' (Banjo), Mille Petrozza – '7 Shots' (Gesang), Johan Olsen – 'For Evigt' und 'The Garden’s Tale' (Gesang), Barney Greenway – Vocals bei 'Evelyn' (Gesang), Lars Ulrich – 'Guitar Gangsters And Cadillac Blood' und 'Enter Sandman' (Schlagzeug), Mikkel Kessler – 'A Warrior’s Call' (Special Appearance), Danko Jones – 'Black Rose' (Gesang). Leadsänger Michael Poulsen sagt über die Show: "Als Headliner im Telia Parken zu spielen ist ein Traum, der endlich wahr geworden ist. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass so viele Mitglieder der Volbeat-Familie von so weit her angereist sind, um mit uns zu feiern. Wir freuen uns, dass wir diesen Meilenstein nun mit allen teilen können."

Einen ersten Einblick kann man in diesem Trailer bekommen: Youtube.

Das Werk wird es als BluRay /2 CD, DVD/2 CD, 2 CD, 3 LP Vinyl und digital geben. Alle Formate können auf verschiedenen Plattformen vorbestellt werden.