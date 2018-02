Die Bielefelder Science-Fiction-Metaller werden am 20. April 2018 ihr neues Album "Weltformel" über Supreme Chaos Records veröffentlichen. Das ingesamt dritte Album der Buben wird folgende Lieder enthalten:

01. Alles Auf Ende

02. Shadow Biosphere

03. Life Decoded

04. Tardigrade Empire

05. The Hitch (We Are Not Small)

06. We Are The Endless Black

07. Away Team Alpha

Produziert und aufgenommen wurde "Weltformel" vom Endzeit Kollektiv. Den Mix und das Mastering übernahm Jörg Uken im Soundlodge Studio.