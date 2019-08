Vorabvideo von JULIET RUIN

Die kanadische Modern-Metal-Band JULIET RUIN will am 6. September ihr neues Album "Old Stardust, Love And Chaos" veröffentlichen. Jetzt gibt es schon mal bei YouTube einen Videoclip zu dem Stück 'Spite' aus der Scheibe.





