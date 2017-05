WACKEN:MUSIC:CAMP für den Nachwuchs

Wenn das Wacken Open Air vorüber ist, können Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Alter von 13 - 17 Jahren so richtig durchstarten. Die Veranstalter des WOA laden gemeinsam mit dem Landesverband für Musikschulen in Schleswig-Holstein junge Rockmusiker - und solche, die es noch werden wollen - zum WACKEN:MUSIC:CAMP ein. Vom 12.-20.08.2017 können sie dort unter Anleitung erfahrener Profis aus der Heavy-Metal- und Rockszene üben und am eigenen Sound tüfteln.

Das Nachwuchscamp findet zum inzwischen vierten Mal auf dem Festivalgelände, der sogenannten "Kuhle" statt. Anmeldeschluss ist Anfang Juni 2017. Nähere Infos dazu finden sich auf der Homepage www.wacken-music-camp.de.

Wer nicht selbst teilnehmen kann, die Sache aber zumindest unterstützen will, kann sich an einer Crowdfunding-Kampagne beteiligen.

