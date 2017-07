Wacken: Der Countdown läuft

Noch 33 Tage, dann ist es wieder soweit: Das beschauliche Dorf im Norden öffnet seine Pforten und heißt Gäste von nah und fern zum 28. Wacken Open Air willkommen! Stattfinden wird das Festival wie seit jeher am ersten Augustwochenende (03.-05.08.), von dem POWERMETAL.de auch in diesem Jahr wieder berichten wird.



Für einen bunten Blumenstrauß an Melodien ist gesorgt. Mit leisem und lautem Krach werdet ihr von folgenden Künstlern versorgt:



Aborted, Accept, Aeverium, Ahab, Alice Cooper, Amon Amarth, Annihilator, Apocalyptica, Architects, ASP, Asrock, Asyllex, Aura Noir, Avantasia, Bai Bang, Batushka, Beyond the Black, Blaas of Glory, Blechblos'n, British Lion, Brujeria, Candlemass, Charlie Harper, Clawfinger, Corvus Corax, Crowbar, Cypecore, Dawn of Disease, Dog Eat Dog Domination, Emil Bulls, Emperor, Ereb Altor, Europe, Evil Scarecrow, Fates Warning, Fit For An Autopsy, Flotsam and Jetsam, Fuchsteufelswild, Ganaim, Grand Magus, Grave Digger, Hämatom, Harpyie, Heaven Shall Burn, Heimataerde, Herny Rollins, Heldmaschine, Hell-O-Matic, High Fighter, Imperium Dekadenz, Insomnium, J.B.O, Jet Jaguar, Johnny Deathshadow, Kadavar, Kaiser Franz Josef, Kärbholz, Katatonia, Kissin’ Dynamite, Kreator, Kryptos, Lacuna Coil, Lords of Black, Mambo Kurt, Marilyn Manson, Max & Igor Cavalera return to Roots, Mayhem, Megadeth, Megalodon, Memoriam, Morbid Angel, Mr. Irish Bastard, Napalm Death, Nile, Null Positiv, nulldB, Omnium Gatherum, Orange Goblin, Pampatut, Paradise Lost, Phil Rind (Sacred Reich) - Spoken Word, Possessed, Powerwolf, Primal Fear, Prong, Psychotic Waltz, Rage, Rampart, Ross the Boss, Russkaja, Sacred Reich, Saltatio Mortis, Sanctuary, Saor Patrol, Serenity, Shawn James & The Shapeshifters, Skálmöld, Skorbut, Skull Fist, Skyline, Snoozebutton, Soilwork, Sonata Arctica, Soulless Faith, Stahlmann, Status Quo, Steak Number Eight, Stinger, Sub Dub Micromachine, Subway to Sally, Taina, Tankard, Tears for Beers, Tengger Cavalry, The Amity Affliction, The Boomtown Rats, The Dillinger Escape Plan, The Dolmen, The Hirsch Effekt, The Kroach, The O’Reillys and the Paddyhats, The Wild Lies, Thundermother, Trivium, Turbobier, Turbonegro, Tuxedoo, T.V. Smith, Twilight Force, Ugly Kid Joe, UK Subs, Uli Jon Roth, Une Misere, Verge of Umbra, Versengold, Victims of Madness, Volbeat, Vorbid, Wacken Firefighters, Waldkauz, Walls of Jericho, Warpath, Warrant, Whiskey Dick, WirrWahr, Witchery, Wolfbrigade, Wolfchant, Wolfheart.



Wer wissen möchte, welche seiner Lieblingsbands er wo genau sehen & hören kann, findet hier den Link zur Running Order. Mögliche Änderungen sind allerdings vorbehalten.



Das erste Mal seit Jahren war das Festival lange Zeit nicht ausverkauft; inzwischen stehen auf den regulären Wegen jedoch keine Tickets mehr zur Verfügung - "sold out"!



Wer jedoch eine Karte hat oder noch einmal nostalgisch in Erinnerungen an den Matsch aller Matsche schwelgen will, dem sei unser Festivalbericht von 2016 ans Herz gelegt.



In diesem Sinne: Rain or Shine (or Mud)! See you in Wacken!



