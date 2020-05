WESTERN ADDICTION: Neues Video

Am Freitag wird über Fat Wreck Records "Frail Bray" erscheinen, das neue Album er Hardcore-Band WESTERN ADDICTION. Davon stammt auch 'They Burned Our Paintings':

Vorbestellungen platziert man hier und erhält daür diese Lieder:

1. The Leopard and the Juniper

2. They Burned Our Paintings

3. Frail Bray

4. Lurchers

5. Rose’s Hammer I

6. Rose’s Hammer II

7. Laurette

8. Utter Despair

9. Wildflowers of Italy

10. We Lived in Ultraviolet

11. Deranged by Grief