WGT 2017: Erste Bandbestätigungen

Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:



SKINNY PUPPY (USA) – exklusives Konzert in Deutschland 2017

THE MISSION (GB)

KLANGSTABIL (D)

B-MOVIE (GB)

BLACK NAIL CABARET (H)

MASQUERADE (FIN)

DESPERATE JOURNALIST (GB)

HEXPEROS (I)

AEON SABLE (D)

HØRD (F)

ISZOLOSCOPE (CDN)

WHISPERING SONS (B)



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de