WGT 2017: Weitere Bandbestätigungen und Programmveröffentlichung

Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



UMBRA ET IMAGO (D)

DEVILMENT (GB) mit DANI FILTH (CRADLE OF FILTH)

SOFT KILL (USA)

SKELETAL FAMILY (GB)

PERCIVAL (PL)

IN GOWAN RING (USA)

ARCANA OBSCURA (D)

PSYCLON NINE (USA)

LEA PORCELAIN (D)

WIRRWAHR (D)

INVSN (S)

SKALUNA(D)

ENSEMBLE CHROMOSON (AT/I)

SLAVOMIR ROZLACH (PL)

IZABELA KALDUNSKA (PL)

MAIKE BRÜMMER (D)

STEFANIE BÜHLER (D)

LUKAS DREYER (D)

PHILIPP SCHUPELIUS (D)

GASLAM QUINTETT (D)

HONGFEI LYU (RC)

VANNINA HORBAS (D)

LAURA KOPSCH (D)

ANTON SCHMIDT (D)

THEO WÜNSCHE (D)

IVO NITSCHKE (D)

MIGUEL BLANCO (E)

MATTHIAS EISENBERG (D)

HUBERTUS SCHMIDT (D)

THEATERPACK (D)

GUNTHARD STEPHAN (D)

TOBIAS RANK (D)

MIDGARDS BOTEN (D)

CLAUDIA GRÄF (D)

TILO AUGSTEN (D)



Zudem sind Teile des Rahmenprogrammes veröffentlicht worden. Unter den Rubriken "Kirchen und Friedhöfe" und "Museen und Ausstellungen" ist bereits eine Vielzahl an Veranstaltungen zu finden.



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de