WGT 2020: OF THE WAND AND THE MOON, DEATH IN ROME und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2020 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

OF THE WAND AND THE MOON (DK)

COLLECTION D'ARNELL-ANDREA (F)

LOUISE LEMÓN (S)

DEATH IN ROME (AQ)

PARADOX OBSCUR (GR)

Das Wave-Gotik-Treffen findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 in Leipzig statt.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.