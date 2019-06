WINGS OF DESTINY bereits offenbart

Am 7. Juni sollte "Revelations" erscheinen, das vierte Album der Band aus Costa Rica, doch da das Album bereits geleakt wurde, haben Label Melodic Revolution Records und die Band kurzerhand den Termin auf 31. Mai vorgezogen und bereits digital veröffentlicht. Interessenten schauen auf der Bandcamp-Seite der Band vorbei und holen sich das hier:

1. Revelations

2. Divine? (chaos theme)

3. Rising Chaos **

4. Here We Go

5. Facing the Beast*

6. Stand and Fight

7. Under the Moon

8. Free Fall

9. Lost in the Dark

10. Wake me Up***

11. Possessed

12. Requiem

13. Post Mortem

Bob Katsionis: Keyboards *

Roland Grapow: Gitarre; Bob Katsionis: Keyboards **

Henning Basse: Gesang ***