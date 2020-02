WOMBBATH: Neue Single 'From The Beggars Hand' veröffentlicht

Die schwedische Death-Metal-Band WOMBBATH wird am 06.03.2020 ihr viertes Studioalbum via Soulseller Records veröffentlichen. Es trägt den Namen "Choirs Of The Fallen". Nachdem die Band mit 'A Vulgar Declaration' einen ersten Höreindruck lieferte, folgt nun mit 'From The Beggars Hand' ein weiterer neuer Song.

Die Tracklist liest sich so:

1. Fallen

2. Crawling From The Pits

3. We Shall Remain

4. A Sweet Taste Of Death

5. From The Beggars Hand

6. Void

7. A Vulgar Declaration

8. Wings Of Horror

9. Choirs Of The Damned

10. In A Cloak Of Anger



Das Album kann bereits via Bandcamp vorbestellt werden.