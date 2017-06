ZEAL & ARDOR im Herbst bei uns unterwegs

Nicht wenige sprechen von der Metalplatte des Jahres oder der Schweizer Metalsensation: "Devil Is Fine" von den Zürichern ZEAL & ARDOR. Nach der ersten Auskopplung des Titelstücks und der zunehmenden Präsenz in Sozialen Medien und auf Festivals wie dem Rock Im Wald 2017 gibt es nun bereits Bestätigungen für Clubauftritte im Spätsommer in Deutschland.

19.09.2017 - Köln

20.09.2017 Berlin

21.09.2017 Hamburg

22.09.2017 Frankfurt am Main

Tickets gibt es hier.

