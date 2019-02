Wer mag gute Mucke von vier schönen Schwedinnen? MAIDAVALE!

Bock auf tolle Livemusik gemacht von vier tollen Frauen? Dann guckt mal da rein:

"Live at Slaktkyrkan" ist ein professioneller Mitschnitt einer MAIDAVALE-Show in Stockholm, die die volle Fazination, die die vier Psych-Rockerinnen ausstrahlen, einfängt. Wer die Mädels hautnah erleben will bevor sie - gemäß meiner Prophezeihung - ganz groß werden, der besucht die Band an einem der folgenden Tage:

3.03.2019 Hamburg, Hafenklang

4.03.2019 Göttingen, Dots

5.03.2019 Mannheim, 7er Club

7.03.2019 Köln, Sonic Ballroom

20.03.2019 Karlsruhe, Alte Hackerei

28.03.2019 Bremen, Zollkantine

Die Tour führt die Band zudem nach Frankreich, die Niederlande und Großbritannien. Diese Dates checkt ihr bitte auf MAIDAVALEs Facebookseite und gebt ihnen bitte einen Like dazu. Dankeschön!