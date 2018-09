ZARDONIC: Neues Album

Der Venezolaner Federico Augusto Ágreda Álvarez alias ZARDONIC wird am 28.09.2018 ein neues Album veröffentlichen. Daraus wurde bereits die Single 'Takeover' veröffentlicht. Musikalisch gibt es eine recht unvonventionelle Mischung aus Rock- und Metal-Klängen mit elektronischen Sounds aus den Bereichen Drum & Bass, Breakbeat, Dubstep und Hardcore-Techno. Der Musiker selbst arbeitet noch als DJ und DJ Remixer für Bands wie BULLET FOR MY VALENTINE, NINE INCH NAILS und GORGOROTH.



Das Album beschreibt der Künstler als eine persönliche Reise zwischen Selbstreflektion, Wandel und Weiterentwicklung. Da er aus seinem Heimatland in die USA übergesiedelt ist, jetzt aber in Deutschland lebt. Dass er seinem Herkunftsland dennoch weiterhin stark verbunden bleibt, zeigt sich u.a. bei den Songs, mit denen er die politische Krise Venezuelas in den vergangen Jahren thematisch aufgreift.

