Alexi Laiho (Ex-CHILDREN OF BODOM) gründet neue Band BODOM AFTER MIDNIGHT!

Wie berichtet, hat sich CHILDREN OF BODOM Ende letzten Jahres nach einer finalen Show aufeglöst. Nun lässt Frontmann/Gitarrist Alexi Laiho verlauten, dass er eine neu Band gegründet hat: BODOM AFTER MIDNIGHT. Die weiteren Mitglieder sind keine Unbekannten: An der Gitarre ist Daniel Freyberg (Ex-CHILDREN OF BODOM), am Schlagzeug Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST) und am Bass Mitja Toivonen (Ex-SANTA CRUZ).

Wie man einem kurzen Video auf der Facebook-Seite der Band entnehmen kann, gibt es auch schon die ersten Festival-Dates:

June 27 - Tuska Festival - Helsinki, Finland

July 18 - John Smith Rock Festival - Laukaa, Finland

Aug. 15 - Summer Breeze - Dinkelsbühl, Germany

