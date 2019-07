Erstes Video von ASTRALIUM

Wie bereits berichtet, soll am 23. August das erste Album "Land Of Eternal Dreams" der italienischen Sympho-Metal-Band ASTRALIUM erscheinen. Zum Titel 'The Journey' gibt es ganz frisch bei YouTube einen Videoclip.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser