FIFTH ANGEL: Back with a blast!

Der fünfte Engel kehrt zurück. Nachdem just Metal Blade die beiden Klassiker Alben "Fifth Angel" und "Time Will Tell" wiederveröffentlicht hat, haben die reformierten Metaller von FIFTH ANGEL jetzt bei Nuclear Blast unterschrieben, wo sie im September ihr drittes Album "The Third Secret" veröffentlichen werden.



Das Line-Up besteht aus den beiden Gründungsmitgliedern Ken Mary am Schlagzeug und John Macko am Bass sowie Kendall Bechtel an Gitarre und Mikro. Nuclear Blast A&R Jaap Wagemaker ist zumindest schon einmal völlig aus dem Häuschen:



"Ich war letztes Jahr auf dem "Keep It True"-Festival und FIFTH ANGELs Live-Performance hat mich schlicht umgehauen! Ihre beiden bisherigen Alben haben mich schon immer fasziniert und diese Songs live zu hören, war eine wahre Freude! In diesem Rahmen konnte ich John Macko und Kendall Bechtel vor sowie nach der Show treffen und bekam sogar schon neue Musik vorgespielt. Diese war natürlich noch in der Demophase und klang recht rau, doch die typischen FIFTH ANGEL-Merkmale waren klar vorhanden! So sind wir in Kontakt geblieben und einige Monate später erhielt ich den ersten von drei fertigen Demotracks. Diese Songs verstanden es, den Sound und den Geist ihrer alten Klassiker einzufangen, sodass ich sie tagelang in Dauerschleife gehört habe. Darum freut es mich umso mehr, FIFTH ANGEL nun in der Nuclear Blast-Familie willkommen heißen zu dürfen!“



Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.

