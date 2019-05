Zweiter Audioclip aus der neuen EP von WYKAN

Wie von POWERMETAL.de bereits kürzlich gemeldet wurde, hat die kanadische Gruppe WYKAN für den 7. Juni ihre neue EP "Brigid: Of The Night" angekündigt. Zum Eröffner 'Imbolc (The Cleansing)' kann man bei YouTube in einen Audioclip reinhören.





